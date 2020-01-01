Frax USD (FRXUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frax USD (FRXUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frax USD (FRXUSD) teave Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Ametlik veebisait: https://frax.com Ostke FRXUSD kohe!

Frax USD (FRXUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frax USD (FRXUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.07M $ 67.07M $ 67.07M Koguvaru: $ 67.11M $ 67.11M $ 67.11M Ringlev varu: $ 67.11M $ 67.11M $ 67.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.07M $ 67.07M $ 67.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 Praegune hind: $ 0.999522 $ 0.999522 $ 0.999522 Lisateave Frax USD (FRXUSD) hinna kohta

Frax USD (FRXUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frax USD (FRXUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRXUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRXUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRXUSD tokeni tokenoomikat, avastage FRXUSD tokeni reaalajas hinda!

FRXUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRXUSD võiks suunduda? Meie FRXUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRXUSD tokeni hinna ennustust kohe!

