Mis on Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

Üksuse Frax USD (FRXUSD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frax USD (FRXUSD) kohta Kui palju on Frax USD (FRXUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas FRXUSD hind USD on 0.999836 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRXUSD/USD hind? $ 0.999836 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRXUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frax USD turukapitalisatsioon? FRXUSD turukapitalisatsioon on $ 66.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRXUSD ringlev varu? FRXUSD ringlev varu on 66.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRXUSD (ATH) hind? FRXUSD saavutab ATH hinna summas 1.007 USD . Mis oli kõigi aegade FRXUSD madalaim (ATL) hind? FRXUSD nägi ATL hinda summas 0.97622 USD . Milline on FRXUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRXUSD kauplemismaht on -- USD . Kas FRXUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? FRXUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRXUSD hinna ennustust

