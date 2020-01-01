Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frax Price Index Share (FPIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frax Price Index Share (FPIS) teave The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Ametlik veebisait: https://app.frax.finance/ Ostke FPIS kohe!

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frax Price Index Share (FPIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.20M $ 23.20M $ 23.20M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 35.21M $ 35.21M $ 35.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.90M $ 65.90M $ 65.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Praegune hind: $ 0.658589 $ 0.658589 $ 0.658589 Lisateave Frax Price Index Share (FPIS) hinna kohta

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FPIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FPIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FPIS tokeni tokenoomikat, avastage FPIS tokeni reaalajas hinda!

