Mis on Frax Price Index Share (FPIS)

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frax Price Index Share (FPIS) allikas Ametlik veebisait

Frax Price Index Share hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frax Price Index Share (FPIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frax Price Index Share (FPIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frax Price Index Share nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frax Price Index Share hinna ennustust kohe!

FPIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frax Price Index Share (FPIS) kohta Kui palju on Frax Price Index Share (FPIS) tänapäeval väärt? Reaalajas FPIS hind USD on 0.601538 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FPIS/USD hind? $ 0.601538 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FPIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frax Price Index Share turukapitalisatsioon? FPIS turukapitalisatsioon on $ 21.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FPIS ringlev varu? FPIS ringlev varu on 35.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPIS (ATH) hind? FPIS saavutab ATH hinna summas 14.2 USD . Mis oli kõigi aegade FPIS madalaim (ATL) hind? FPIS nägi ATL hinda summas 0.3175 USD . Milline on FPIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FPIS kauplemismaht on -- USD . Kas FPIS sel aastal kõrgemale ka suundub? FPIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPIS hinna ennustust

Frax Price Index Share (FPIS) Olulised valdkonna uudised