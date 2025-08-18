Rohkem infot FPIS

Frax Price Index Share logo

Frax Price Index Share hind (FPIS)

Loendis mitteolevad

1 FPIS/USD reaalajas hind:

$0.601538
$0.601538
+0.70%1D
USD
Frax Price Index Share (FPIS) reaalajas hinnagraafik
Frax Price Index Share (FPIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.59668
24 h madal
$ 0.626933
24 h kõrge

$ 0.59668
$ 0.626933
$ 14.2
$ 0.3175
-0.21%

+0.73%

-5.27%

-5.27%

Frax Price Index Share (FPIS) reaalajas hind on $0.601538. Viimase 24 tunni jooksul FPIS kaubeldud madalaim $ 0.59668 ja kõrgeim $ 0.626933 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3175.

Lüliajalise tootluse osas on FPIS muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -5.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frax Price Index Share (FPIS) – turuteave

$ 21.19M
--
$ 60.20M
35.21M
100,000,000.0
Frax Price Index Share praegune turukapitalisatsioon on $ 21.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FPIS ringlev varu on 35.21M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.20M.

Frax Price Index Share (FPIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frax Price Index Share ja USD hinnamuutus $ +0.00436901.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frax Price Index Share ja USD hinnamuutus $ +0.0438519397.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frax Price Index Share ja USD hinnamuutus $ +0.2958788569.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frax Price Index Share ja USD hinnamuutus $ -0.1012137526041869.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00436901+0.73%
30 päeva$ +0.0438519397+7.29%
60 päeva$ +0.2958788569+49.19%
90 päeva$ -0.1012137526041869-14.40%

Mis on Frax Price Index Share (FPIS)

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

Üksuse Frax Price Index Share (FPIS) allikas

Ametlik veebisait

Frax Price Index Share hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frax Price Index Share (FPIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frax Price Index Share (FPIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frax Price Index Share nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frax Price Index Share hinna ennustust kohe!

FPIS kohalike valuutade suhtes

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika

Frax Price Index Share (FPIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frax Price Index Share (FPIS) kohta

Kui palju on Frax Price Index Share (FPIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FPIS hind USD on 0.601538 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FPIS/USD hind?
Praegune hind FPIS/USD on $ 0.601538. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frax Price Index Share turukapitalisatsioon?
FPIS turukapitalisatsioon on $ 21.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FPIS ringlev varu?
FPIS ringlev varu on 35.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPIS (ATH) hind?
FPIS saavutab ATH hinna summas 14.2 USD.
Mis oli kõigi aegade FPIS madalaim (ATL) hind?
FPIS nägi ATL hinda summas 0.3175 USD.
Milline on FPIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FPIS kauplemismaht on -- USD.
Kas FPIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FPIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPIS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.