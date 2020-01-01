Frax Ether (FRXETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frax Ether (FRXETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frax Ether (FRXETH) teave frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times. Ametlik veebisait: https://app.frax.finance/ Ostke FRXETH kohe!

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frax Ether (FRXETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 484.14M $ 484.14M $ 484.14M Koguvaru: $ 115.44K $ 115.44K $ 115.44K Ringlev varu: $ 115.44K $ 115.44K $ 115.44K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 484.14M $ 484.14M $ 484.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,746.98 $ 4,746.98 $ 4,746.98 Kõigi aegade madalaim: $ 1,137.25 $ 1,137.25 $ 1,137.25 Praegune hind: $ 4,191.58 $ 4,191.58 $ 4,191.58 Lisateave Frax Ether (FRXETH) hinna kohta

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frax Ether (FRXETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRXETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRXETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRXETH tokeni tokenoomikat, avastage FRXETH tokeni reaalajas hinda!

FRXETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRXETH võiks suunduda? Meie FRXETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRXETH tokeni hinna ennustust kohe!

