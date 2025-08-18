Rohkem infot FRXETH

$4,339.99
$4,339.99$4,339.99
-1.60%1D
Frax Ether (FRXETH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 11:20:28 (UTC+8)

Frax Ether (FRXETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,338.88
$ 4,338.88$ 4,338.88
24 h madal
$ 4,539.51
$ 4,539.51$ 4,539.51
24 h kõrge

$ 4,338.88
$ 4,338.88$ 4,338.88

$ 4,539.51
$ 4,539.51$ 4,539.51

$ 4,746.98
$ 4,746.98$ 4,746.98

$ 1,137.25
$ 1,137.25$ 1,137.25

-1.57%

-1.67%

+1.28%

+1.28%

Frax Ether (FRXETH) reaalajas hind on $4,339.99. Viimase 24 tunni jooksul FRXETH kaubeldud madalaim $ 4,338.88 ja kõrgeim $ 4,539.51 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRXETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,746.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,137.25.

Lüliajalise tootluse osas on FRXETH muutunud -1.57% viimase tunni jooksul, -1.67% 24 tunni vältel +1.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frax Ether (FRXETH) – turuteave

$ 501.42M
$ 501.42M$ 501.42M

--
----

$ 501.42M
$ 501.42M$ 501.42M

115.52K
115.52K 115.52K

115,524.0520038039
115,524.0520038039 115,524.0520038039

Frax Ether praegune turukapitalisatsioon on $ 501.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRXETH ringlev varu on 115.52K, mille koguvaru on 115524.0520038039. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 501.42M.

Frax Ether (FRXETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frax Ether ja USD hinnamuutus $ -73.832664613335.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +980.0417858340.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +3,161.8879965270.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +1,788.5202307315237.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -73.832664613335-1.67%
30 päeva$ +980.0417858340+22.58%
60 päeva$ +3,161.8879965270+72.85%
90 päeva$ +1,788.5202307315237+70.10%

Mis on Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

Frax Ether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frax Ether (FRXETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frax Ether (FRXETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frax Ether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frax Ether hinna ennustust kohe!

FRXETH kohalike valuutade suhtes

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRXETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frax Ether (FRXETH) kohta

Kui palju on Frax Ether (FRXETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRXETH hind USD on 4,339.99 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRXETH/USD hind?
Praegune hind FRXETH/USD on $ 4,339.99. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frax Ether turukapitalisatsioon?
FRXETH turukapitalisatsioon on $ 501.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRXETH ringlev varu?
FRXETH ringlev varu on 115.52K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRXETH (ATH) hind?
FRXETH saavutab ATH hinna summas 4,746.98 USD.
Mis oli kõigi aegade FRXETH madalaim (ATL) hind?
FRXETH nägi ATL hinda summas 1,137.25 USD.
Milline on FRXETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRXETH kauplemismaht on -- USD.
Kas FRXETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRXETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRXETH hinna ennustust.
2025-08-18 11:20:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.