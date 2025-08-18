Mis on Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

Frax Ether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frax Ether (FRXETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frax Ether (FRXETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frax Ether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika

Frax Ether (FRXETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRXETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frax Ether (FRXETH) kohta Kui palju on Frax Ether (FRXETH) tänapäeval väärt? Reaalajas FRXETH hind USD on 4,339.99 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRXETH/USD hind? $ 4,339.99 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRXETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frax Ether turukapitalisatsioon? FRXETH turukapitalisatsioon on $ 501.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRXETH ringlev varu? FRXETH ringlev varu on 115.52K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRXETH (ATH) hind? FRXETH saavutab ATH hinna summas 4,746.98 USD . Mis oli kõigi aegade FRXETH madalaim (ATL) hind? FRXETH nägi ATL hinda summas 1,137.25 USD . Milline on FRXETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRXETH kauplemismaht on -- USD . Kas FRXETH sel aastal kõrgemale ka suundub? FRXETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRXETH hinna ennustust

