Mis on FrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FrankenFrog (FFROG) allikas Ametlik veebisait

FrankenFrog hinna ennustus (USD)

Kui palju on FrankenFrog (FFROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FrankenFrog (FFROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FrankenFrog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FrankenFrog hinna ennustust kohe!

FFROG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FrankenFrog (FFROG) tokenoomika

FrankenFrog (FFROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FFROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FrankenFrog (FFROG) kohta Kui palju on FrankenFrog (FFROG) tänapäeval väärt? Reaalajas FFROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FFROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FFROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FrankenFrog turukapitalisatsioon? FFROG turukapitalisatsioon on $ 4.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FFROG ringlev varu? FFROG ringlev varu on 980.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FFROG (ATH) hind? FFROG saavutab ATH hinna summas 0.00261126 USD . Mis oli kõigi aegade FFROG madalaim (ATL) hind? FFROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FFROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FFROG kauplemismaht on -- USD . Kas FFROG sel aastal kõrgemale ka suundub? FFROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FFROG hinna ennustust

FrankenFrog (FFROG) Olulised valdkonna uudised