Mis on Frankencoin (ZCHF)

An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs

Üksuse Frankencoin (ZCHF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Frankencoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frankencoin (ZCHF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frankencoin (ZCHF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frankencoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frankencoin hinna ennustust kohe!

ZCHF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Frankencoin (ZCHF) tokenoomika

Frankencoin (ZCHF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCHF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frankencoin (ZCHF) kohta Kui palju on Frankencoin (ZCHF) tänapäeval väärt? Reaalajas ZCHF hind USD on 1.24 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZCHF/USD hind? $ 1.24 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZCHF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frankencoin turukapitalisatsioon? ZCHF turukapitalisatsioon on $ 13.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZCHF ringlev varu? ZCHF ringlev varu on 11.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCHF (ATH) hind? ZCHF saavutab ATH hinna summas 1.31 USD . Mis oli kõigi aegade ZCHF madalaim (ATL) hind? ZCHF nägi ATL hinda summas 0.981646 USD . Milline on ZCHF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZCHF kauplemismaht on -- USD . Kas ZCHF sel aastal kõrgemale ka suundub? ZCHF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCHF hinna ennustust

Frankencoin (ZCHF) Olulised valdkonna uudised