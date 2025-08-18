Rohkem infot ZCHF

Frankencoin hind (ZCHF)

1 ZCHF/USD reaalajas hind:

$1.24
$1.24$1.24
0.00%1D
Frankencoin (ZCHF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:20:22 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h madal
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24 h kõrge

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0.981646
$ 0.981646$ 0.981646

-0.57%

+0.04%

-0.71%

-0.71%

Frankencoin (ZCHF) reaalajas hind on $1.24. Viimase 24 tunni jooksul ZCHF kaubeldud madalaim $ 1.23 ja kõrgeim $ 1.25 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZCHFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.981646.

Lüliajalise tootluse osas on ZCHF muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frankencoin (ZCHF) – turuteave

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

--
----

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

11.17M
11.17M 11.17M

11,174,882.1704358
11,174,882.1704358 11,174,882.1704358

Frankencoin praegune turukapitalisatsioon on $ 13.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZCHF ringlev varu on 11.17M, mille koguvaru on 11174882.1704358. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.89M.

Frankencoin (ZCHF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frankencoin ja USD hinnamuutus $ +0.00055204.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frankencoin ja USD hinnamuutus $ -0.0155133920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frankencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0226052000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frankencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0429278216987037.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00055204+0.04%
30 päeva$ -0.0155133920-1.25%
60 päeva$ +0.0226052000+1.82%
90 päeva$ +0.0429278216987037+3.59%

Mis on Frankencoin (ZCHF)

An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs

Valge raamat
Ametlik veebisait

Üksuse Frankencoin (ZCHF) allikas

Ametlik veebisait

Frankencoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frankencoin (ZCHF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frankencoin (ZCHF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frankencoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frankencoin hinna ennustust kohe!

ZCHF kohalike valuutade suhtes

Frankencoin (ZCHF) tokenoomika

Frankencoin (ZCHF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCHF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frankencoin (ZCHF) kohta

Kui palju on Frankencoin (ZCHF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZCHF hind USD on 1.24 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZCHF/USD hind?
Praegune hind ZCHF/USD on $ 1.24. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frankencoin turukapitalisatsioon?
ZCHF turukapitalisatsioon on $ 13.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZCHF ringlev varu?
ZCHF ringlev varu on 11.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCHF (ATH) hind?
ZCHF saavutab ATH hinna summas 1.31 USD.
Mis oli kõigi aegade ZCHF madalaim (ATL) hind?
ZCHF nägi ATL hinda summas 0.981646 USD.
Milline on ZCHF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZCHF kauplemismaht on -- USD.
Kas ZCHF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZCHF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCHF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.