We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token.
Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank"
So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols.
Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.
Frank (FRANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Frank (FRANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Frank (FRANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Frank (FRANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FRANK tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FRANK tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FRANK tokeni tokenoomikat, avastage FRANK tokeni reaalajas hinda!
FRANK – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FRANK võiks suunduda? Meie FRANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.