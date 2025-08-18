Rohkem infot FRANK

Frank logo

Frank hind (FRANK)

Loendis mitteolevad

1 FRANK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frank (FRANK) reaalajas hinnagraafik
Frank (FRANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.48%

+11.48%

Frank (FRANK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRANK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRANK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frank (FRANK) – turuteave

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

--
----

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

997.79M
997.79M 997.79M

997,794,890.47851
997,794,890.47851 997,794,890.47851

Frank praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRANK ringlev varu on 997.79M, mille koguvaru on 997794890.47851. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.77K.

Frank (FRANK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frank ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frank ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frank ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frank ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.68%
60 päeva$ 0+19.73%
90 päeva$ 0--

Mis on Frank (FRANK)

We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frank (FRANK) allikas

Ametlik veebisait

Frank hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frank (FRANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frank (FRANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frank nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frank hinna ennustust kohe!

FRANK kohalike valuutade suhtes

Frank (FRANK) tokenoomika

Frank (FRANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frank (FRANK) kohta

Kui palju on Frank (FRANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRANK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRANK/USD hind?
Praegune hind FRANK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frank turukapitalisatsioon?
FRANK turukapitalisatsioon on $ 4.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRANK ringlev varu?
FRANK ringlev varu on 997.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRANK (ATH) hind?
FRANK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FRANK madalaim (ATL) hind?
FRANK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRANK kauplemismaht on -- USD.
Kas FRANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRANK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.