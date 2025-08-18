Mis on Frank (FRANK)

We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.

Üksuse Frank (FRANK) allikas Ametlik veebisait

FRANK kohalike valuutade suhtes

Frank (FRANK) tokenoomika

Frank (FRANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Frank (FRANK) Olulised valdkonna uudised