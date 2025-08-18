Rohkem infot FRA

France Coin logo

France Coin hind (FRA)

Loendis mitteolevad

1 FRA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
USD
France Coin (FRA) reaalajas hinnagraafik
France Coin (FRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000645
$ 0.0000645$ 0.0000645
24 h madal
$ 0.00007018
$ 0.00007018$ 0.00007018
24 h kõrge

$ 0.0000645
$ 0.0000645$ 0.0000645

$ 0.00007018
$ 0.00007018$ 0.00007018

$ 0.00840597
$ 0.00840597$ 0.00840597

$ 0.00002446
$ 0.00002446$ 0.00002446

-0.03%

-6.28%

-6.77%

-6.77%

France Coin (FRA) reaalajas hind on $0.00006494. Viimase 24 tunni jooksul FRA kaubeldud madalaim $ 0.0000645 ja kõrgeim $ 0.00007018 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00840597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002446.

Lüliajalise tootluse osas on FRA muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -6.28% 24 tunni vältel -6.77% viimase 7 päeva jooksul.

France Coin (FRA) – turuteave

$ 48.48K
$ 48.48K$ 48.48K

--
----

$ 48.48K
$ 48.48K$ 48.48K

746.48M
746.48M 746.48M

746,478,200.727839
746,478,200.727839 746,478,200.727839

France Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 48.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRA ringlev varu on 746.48M, mille koguvaru on 746478200.727839. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.48K.

France Coin (FRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse France Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse France Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0000080891.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse France Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0000121096.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse France Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00000273423142063564.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.28%
30 päeva$ +0.0000080891+12.46%
60 päeva$ +0.0000121096+18.65%
90 päeva$ +0.00000273423142063564+4.40%

Mis on France Coin (FRA)

We're putting France Coin $FRA dans le blockchain!

Üksuse France Coin (FRA) allikas

Ametlik veebisait

France Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on France Coin (FRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie France Coin (FRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida France Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake France Coin hinna ennustust kohe!

FRA kohalike valuutade suhtes

France Coin (FRA) tokenoomika

France Coin (FRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse France Coin (FRA) kohta

Kui palju on France Coin (FRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRA hind USD on 0.00006494 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRA/USD hind?
Praegune hind FRA/USD on $ 0.00006494. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on France Coin turukapitalisatsioon?
FRA turukapitalisatsioon on $ 48.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRA ringlev varu?
FRA ringlev varu on 746.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRA (ATH) hind?
FRA saavutab ATH hinna summas 0.00840597 USD.
Mis oli kõigi aegade FRA madalaim (ATL) hind?
FRA nägi ATL hinda summas 0.00002446 USD.
Milline on FRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRA kauplemismaht on -- USD.
Kas FRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.