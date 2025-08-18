Mis on FRAKT (FRKT)

Governance and ecosystem token of first generative art project on Solana

Üksuse FRAKT (FRKT) allikas Ametlik veebisait

FRAKT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FRAKT (FRKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FRAKT (FRKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FRAKT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FRKT kohalike valuutade suhtes

FRAKT (FRKT) tokenoomika

FRAKT (FRKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FRAKT (FRKT) kohta Kui palju on FRAKT (FRKT) tänapäeval väärt? Reaalajas FRKT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRKT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRKT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FRAKT turukapitalisatsioon? FRKT turukapitalisatsioon on $ 5.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRKT ringlev varu? FRKT ringlev varu on 7.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRKT (ATH) hind? FRKT saavutab ATH hinna summas 2.7 USD . Mis oli kõigi aegade FRKT madalaim (ATL) hind? FRKT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FRKT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRKT kauplemismaht on -- USD . Kas FRKT sel aastal kõrgemale ka suundub? FRKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRKT hinna ennustust

FRAKT (FRKT) Olulised valdkonna uudised