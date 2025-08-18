Rohkem infot FRAGMA

FRAGMA hind (FRAGMA)

Loendis mitteolevad

1 FRAGMA/USD reaalajas hind:

$0.00031898
$0.00031898
0.00%1D
FRAGMA (FRAGMA) reaalajas hinnagraafik
FRAGMA (FRAGMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.01094455
$ 0.01094455

--

--

+1.43%

+1.43%

FRAGMA (FRAGMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRAGMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRAGMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01094455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRAGMA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FRAGMA (FRAGMA) – turuteave

--
----

FRAGMA praegune turukapitalisatsioon on $ 31.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRAGMA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.90K.

FRAGMA (FRAGMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FRAGMA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FRAGMA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FRAGMA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FRAGMA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-74.97%
60 päeva$ 0-89.63%
90 päeva$ 0--

Mis on FRAGMA (FRAGMA)

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FRAGMA (FRAGMA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FRAGMA hinna ennustus (USD)

Kui palju on FRAGMA (FRAGMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FRAGMA (FRAGMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FRAGMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FRAGMA hinna ennustust kohe!

FRAGMA kohalike valuutade suhtes

FRAGMA (FRAGMA) tokenoomika

FRAGMA (FRAGMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRAGMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FRAGMA (FRAGMA) kohta

Kui palju on FRAGMA (FRAGMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRAGMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRAGMA/USD hind?
Praegune hind FRAGMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FRAGMA turukapitalisatsioon?
FRAGMA turukapitalisatsioon on $ 31.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRAGMA ringlev varu?
FRAGMA ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRAGMA (ATH) hind?
FRAGMA saavutab ATH hinna summas 0.01094455 USD.
Mis oli kõigi aegade FRAGMA madalaim (ATL) hind?
FRAGMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRAGMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRAGMA kauplemismaht on -- USD.
Kas FRAGMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRAGMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRAGMA hinna ennustust.
FRAGMA (FRAGMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

