Fractal (FCL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fractal (FCL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Fractal (FCL) teave Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID's services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks Ametlik veebisait: https://web.fractal.id/

Fractal (FCL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fractal (FCL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 179.04K $ 179.04K $ 179.04K Koguvaru: $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M Ringlev varu: $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 355.15K $ 355.15K $ 355.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102806 $ 0.00102806 $ 0.00102806 Praegune hind: $ 0.00146073 $ 0.00146073 $ 0.00146073 Lisateave Fractal (FCL) hinna kohta

Fractal (FCL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fractal (FCL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCL tokeni tokenoomikat, avastage FCL tokeni reaalajas hinda!

FCL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCL võiks suunduda? Meie FCL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

