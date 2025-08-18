Rohkem infot FCL

FCL Hinnainfo

FCL Ametlik veebisait

FCL Tokenoomika

FCL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fractal logo

Fractal hind (FCL)

Loendis mitteolevad

1 FCL/USD reaalajas hind:

$0.00152456
$0.00152456$0.00152456
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fractal (FCL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:02 (UTC+8)

Fractal (FCL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00152097
$ 0.00152097$ 0.00152097
24 h madal
$ 0.00152456
$ 0.00152456$ 0.00152456
24 h kõrge

$ 0.00152097
$ 0.00152097$ 0.00152097

$ 0.00152456
$ 0.00152456$ 0.00152456

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 0.00102806
$ 0.00102806$ 0.00102806

--

+0.24%

-5.43%

-5.43%

Fractal (FCL) reaalajas hind on $0.00152456. Viimase 24 tunni jooksul FCL kaubeldud madalaim $ 0.00152097 ja kõrgeim $ 0.00152456 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00102806.

Lüliajalise tootluse osas on FCL muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel -5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fractal (FCL) – turuteave

$ 186.87K
$ 186.87K$ 186.87K

--
----

$ 370.67K
$ 370.67K$ 370.67K

122.57M
122.57M 122.57M

243,135,150.9888386
243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Fractal praegune turukapitalisatsioon on $ 186.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCL ringlev varu on 122.57M, mille koguvaru on 243135150.9888386. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 370.67K.

Fractal (FCL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fractal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fractal ja USD hinnamuutus $ -0.0004007046.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fractal ja USD hinnamuutus $ -0.0008665083.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fractal ja USD hinnamuutus $ -0.005686508773798654.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.24%
30 päeva$ -0.0004007046-26.28%
60 päeva$ -0.0008665083-56.83%
90 päeva$ -0.005686508773798654-78.85%

Mis on Fractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fractal (FCL) allikas

Ametlik veebisait

Fractal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fractal (FCL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fractal (FCL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fractal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fractal hinna ennustust kohe!

FCL kohalike valuutade suhtes

Fractal (FCL) tokenoomika

Fractal (FCL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fractal (FCL) kohta

Kui palju on Fractal (FCL) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCL hind USD on 0.00152456 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCL/USD hind?
Praegune hind FCL/USD on $ 0.00152456. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fractal turukapitalisatsioon?
FCL turukapitalisatsioon on $ 186.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCL ringlev varu?
FCL ringlev varu on 122.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCL (ATH) hind?
FCL saavutab ATH hinna summas 1.47 USD.
Mis oli kõigi aegade FCL madalaim (ATL) hind?
FCL nägi ATL hinda summas 0.00102806 USD.
Milline on FCL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCL kauplemismaht on -- USD.
Kas FCL sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:02 (UTC+8)

Fractal (FCL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.