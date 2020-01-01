FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FPI Bank (FPIBANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FPI Bank (FPIBANK) teave It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Ametlik veebisait: https://fpibank.com/ Valge raamat: https://fpibank.com/#whitepaper Ostke FPIBANK kohe!

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FPI Bank (FPIBANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Koguvaru: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Ringlev varu: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Praegune hind: $ 0.0041022 $ 0.0041022 $ 0.0041022 Lisateave FPI Bank (FPIBANK) hinna kohta

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FPIBANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FPIBANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FPIBANK tokeni tokenoomikat, avastage FPIBANK tokeni reaalajas hinda!

FPIBANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FPIBANK võiks suunduda? Meie FPIBANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FPIBANK tokeni hinna ennustust kohe!

