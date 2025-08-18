Mis on FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

Kui palju on FPI Bank (FPIBANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FPI Bank (FPIBANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPIBANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FPI Bank (FPIBANK) kohta Kui palju on FPI Bank (FPIBANK) tänapäeval väärt? Reaalajas FPIBANK hind USD on 0.00407281 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FPIBANK/USD hind? $ 0.00407281 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FPIBANK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FPI Bank turukapitalisatsioon? FPIBANK turukapitalisatsioon on $ 2.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FPIBANK ringlev varu? FPIBANK ringlev varu on 647.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPIBANK (ATH) hind? FPIBANK saavutab ATH hinna summas 0.093765 USD . Mis oli kõigi aegade FPIBANK madalaim (ATL) hind? FPIBANK nägi ATL hinda summas 0.00171803 USD . Milline on FPIBANK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FPIBANK kauplemismaht on -- USD . Kas FPIBANK sel aastal kõrgemale ka suundub? FPIBANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPIBANK hinna ennustust

