FPI Bank logo

FPI Bank hind (FPIBANK)

Loendis mitteolevad

1 FPIBANK/USD reaalajas hind:

$0.00407281
$0.00407281$0.00407281
0.00%1D
mexc
USD
FPI Bank (FPIBANK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:22:06 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00402044
$ 0.00402044$ 0.00402044
24 h madal
$ 0.00426439
$ 0.00426439$ 0.00426439
24 h kõrge

$ 0.00402044
$ 0.00402044$ 0.00402044

$ 0.00426439
$ 0.00426439$ 0.00426439

$ 0.093765
$ 0.093765$ 0.093765

$ 0.00171803
$ 0.00171803$ 0.00171803

+1.21%

-0.02%

+60.16%

+60.16%

FPI Bank (FPIBANK) reaalajas hind on $0.00407281. Viimase 24 tunni jooksul FPIBANK kaubeldud madalaim $ 0.00402044 ja kõrgeim $ 0.00426439 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPIBANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.093765 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00171803.

Lüliajalise tootluse osas on FPIBANK muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +60.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FPI Bank (FPIBANK) – turuteave

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

--
----

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

647.95M
647.95M 647.95M

964,999,998.0
964,999,998.0 964,999,998.0

FPI Bank praegune turukapitalisatsioon on $ 2.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FPIBANK ringlev varu on 647.95M, mille koguvaru on 964999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.93M.

FPI Bank (FPIBANK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FPI Bank ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FPI Bank ja USD hinnamuutus $ +0.0015445231.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FPI Bank ja USD hinnamuutus $ -0.0005551855.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FPI Bank ja USD hinnamuutus $ -0.000471227763035682.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.02%
30 päeva$ +0.0015445231+37.92%
60 päeva$ -0.0005551855-13.63%
90 päeva$ -0.000471227763035682-10.37%

Mis on FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

Üksuse FPI Bank (FPIBANK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FPI Bank hinna ennustus (USD)

Kui palju on FPI Bank (FPIBANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FPI Bank (FPIBANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FPI Bank nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FPI Bank hinna ennustust kohe!

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika

FPI Bank (FPIBANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPIBANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FPI Bank (FPIBANK) kohta

Kui palju on FPI Bank (FPIBANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas FPIBANK hind USD on 0.00407281 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FPIBANK/USD hind?
Praegune hind FPIBANK/USD on $ 0.00407281. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FPI Bank turukapitalisatsioon?
FPIBANK turukapitalisatsioon on $ 2.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FPIBANK ringlev varu?
FPIBANK ringlev varu on 647.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPIBANK (ATH) hind?
FPIBANK saavutab ATH hinna summas 0.093765 USD.
Mis oli kõigi aegade FPIBANK madalaim (ATL) hind?
FPIBANK nägi ATL hinda summas 0.00171803 USD.
Milline on FPIBANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FPIBANK kauplemismaht on -- USD.
Kas FPIBANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
FPIBANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPIBANK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.