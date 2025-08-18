Mis on Fourth Star (FSTR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fourth Star (FSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fourth Star hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fourth Star (FSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fourth Star (FSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fourth Star nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fourth Star hinna ennustust kohe!

FSTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fourth Star (FSTR) tokenoomika

Fourth Star (FSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fourth Star (FSTR) kohta Kui palju on Fourth Star (FSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas FSTR hind USD on 0.00800446 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FSTR/USD hind? $ 0.00800446 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fourth Star turukapitalisatsioon? FSTR turukapitalisatsioon on $ 81.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FSTR ringlev varu? FSTR ringlev varu on 10.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FSTR (ATH) hind? FSTR saavutab ATH hinna summas 0.090011 USD . Mis oli kõigi aegade FSTR madalaim (ATL) hind? FSTR nägi ATL hinda summas 0.00380003 USD . Milline on FSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FSTR kauplemismaht on -- USD . Kas FSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? FSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FSTR hinna ennustust

Fourth Star (FSTR) Olulised valdkonna uudised