Fourth Star logo

Fourth Star hind (FSTR)

Loendis mitteolevad

1 FSTR/USD reaalajas hind:

$0.00800446
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fourth Star (FSTR) reaalajas hinnagraafik
Fourth Star (FSTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00530248
24 h madal
$ 0.01100526
24 h kõrge

$ 0.00530248
$ 0.01100526
$ 0.090011
$ 0.00380003
-0.00%

-2.44%

-23.02%

-23.02%

Fourth Star (FSTR) reaalajas hind on $0.00800446. Viimase 24 tunni jooksul FSTR kaubeldud madalaim $ 0.00530248 ja kõrgeim $ 0.01100526 näitab aktiivset turu volatiivsust. FSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.090011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00380003.

Lüliajalise tootluse osas on FSTR muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -2.44% 24 tunni vältel -23.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fourth Star (FSTR) – turuteave

$ 81.28K
--
$ 800.45K
10.15M
100,000,000.0
Fourth Star praegune turukapitalisatsioon on $ 81.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FSTR ringlev varu on 10.15M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 800.45K.

Fourth Star (FSTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fourth Star ja USD hinnamuutus $ -0.000200498780454809.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fourth Star ja USD hinnamuutus $ -0.0044270298.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fourth Star ja USD hinnamuutus $ -0.0042581718.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fourth Star ja USD hinnamuutus $ -0.02990290820337675.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000200498780454809-2.44%
30 päeva$ -0.0044270298-55.30%
60 päeva$ -0.0042581718-53.19%
90 päeva$ -0.02990290820337675-78.88%

Mis on Fourth Star (FSTR)

Üksuse Fourth Star (FSTR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Fourth Star hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fourth Star (FSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fourth Star (FSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fourth Star nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fourth Star hinna ennustust kohe!

FSTR kohalike valuutade suhtes

Fourth Star (FSTR) tokenoomika

Fourth Star (FSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fourth Star (FSTR) kohta

Kui palju on Fourth Star (FSTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FSTR hind USD on 0.00800446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FSTR/USD hind?
Praegune hind FSTR/USD on $ 0.00800446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fourth Star turukapitalisatsioon?
FSTR turukapitalisatsioon on $ 81.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FSTR ringlev varu?
FSTR ringlev varu on 10.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FSTR (ATH) hind?
FSTR saavutab ATH hinna summas 0.090011 USD.
Mis oli kõigi aegade FSTR madalaim (ATL) hind?
FSTR nägi ATL hinda summas 0.00380003 USD.
Milline on FSTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FSTR kauplemismaht on -- USD.
Kas FSTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FSTR hinna ennustust.
