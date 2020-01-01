Forty Two DAO Token (FTD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Forty Two DAO Token (FTD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Forty Two DAO Token (FTD) teave 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Ametlik veebisait: https://42dao.org/ Valge raamat: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Ostke FTD kohe!

Forty Two DAO Token (FTD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Forty Two DAO Token (FTD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 705.51K $ 705.51K $ 705.51K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03350827 $ 0.03350827 $ 0.03350827 Praegune hind: $ 0.04382041 $ 0.04382041 $ 0.04382041 Lisateave Forty Two DAO Token (FTD) hinna kohta

Forty Two DAO Token (FTD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Forty Two DAO Token (FTD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FTD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FTD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FTD tokeni tokenoomikat, avastage FTD tokeni reaalajas hinda!

