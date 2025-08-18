Forty Two DAO Token hind (FTD)
-0.29%
+4.17%
-2.91%
-2.91%
Forty Two DAO Token (FTD) reaalajas hind on $0.04071765. Viimase 24 tunni jooksul FTD kaubeldud madalaim $ 0.03855493 ja kõrgeim $ 0.04193317 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03350827.
Lüliajalise tootluse osas on FTD muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, +4.17% 24 tunni vältel -2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Forty Two DAO Token praegune turukapitalisatsioon on $ 655.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FTD ringlev varu on 16.10M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.07M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Forty Two DAO Token ja USD hinnamuutus $ +0.00163061.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Forty Two DAO Token ja USD hinnamuutus $ -0.0168932725.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Forty Two DAO Token ja USD hinnamuutus $ -0.0133946450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Forty Two DAO Token ja USD hinnamuutus $ -0.15189577721372837.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00163061
|+4.17%
|30 päeva
|$ -0.0168932725
|-41.48%
|60 päeva
|$ -0.0133946450
|-32.89%
|90 päeva
|$ -0.15189577721372837
|-78.86%
42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.