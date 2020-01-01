ForTube (FOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ForTube (FOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ForTube (FOR) teave ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Ametlik veebisait: https://for.tube/home

ForTube (FOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ForTube (FOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 445.83K $ 445.83K $ 445.83K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 790.88K $ 790.88K $ 790.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079087 $ 0.00079087 $ 0.00079087 Lisateave ForTube (FOR) hinna kohta

ForTube (FOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ForTube (FOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOR tokeni tokenoomikat, avastage FOR tokeni reaalajas hinda!

FOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOR võiks suunduda? Meie FOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

