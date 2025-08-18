Rohkem infot FOR

ForTube hind (FOR)

1 FOR/USD reaalajas hind:

$0.00079604
$0.00079604$0.00079604
-2.40%1D
USD
ForTube (FOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:42:09 (UTC+8)

ForTube (FOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.167203
$ 0.167203$ 0.167203

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-2.40%

-3.64%

-3.64%

ForTube (FOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.167203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FOR muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -2.40% 24 tunni vältel -3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ForTube (FOR) – turuteave

$ 448.66K
$ 448.66K$ 448.66K

--
----

$ 795.89K
$ 795.89K$ 795.89K

563.72M
563.72M 563.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ForTube praegune turukapitalisatsioon on $ 448.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOR ringlev varu on 563.72M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 795.89K.

ForTube (FOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ForTube ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ForTube ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ForTube ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ForTube ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.40%
30 päeva$ 0-11.98%
60 päeva$ 0-12.34%
90 päeva$ 0--

Mis on ForTube (FOR)

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

ForTube hinna ennustus (USD)

Kui palju on ForTube (FOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ForTube (FOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ForTube nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ForTube hinna ennustust kohe!

FOR kohalike valuutade suhtes

ForTube (FOR) tokenoomika

ForTube (FOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ForTube (FOR) kohta

Kui palju on ForTube (FOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOR/USD hind?
Praegune hind FOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ForTube turukapitalisatsioon?
FOR turukapitalisatsioon on $ 448.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOR ringlev varu?
FOR ringlev varu on 563.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOR (ATH) hind?
FOR saavutab ATH hinna summas 0.167203 USD.
Mis oli kõigi aegade FOR madalaim (ATL) hind?
FOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOR kauplemismaht on -- USD.
Kas FOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.