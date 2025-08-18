Mis on ForTube (FOR)

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

ForTube hinna ennustus (USD)

FOR kohalike valuutade suhtes

ForTube (FOR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ForTube (FOR) kohta Kui palju on ForTube (FOR) tänapäeval väärt? Reaalajas FOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ForTube turukapitalisatsioon? FOR turukapitalisatsioon on $ 448.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FOR ringlev varu? FOR ringlev varu on 563.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOR (ATH) hind? FOR saavutab ATH hinna summas 0.167203 USD . Mis oli kõigi aegade FOR madalaim (ATL) hind? FOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FOR kauplemismaht on -- USD . Kas FOR sel aastal kõrgemale ka suundub? FOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOR hinna ennustust

ForTube (FOR) Olulised valdkonna uudised