Fortress Loans hind (FTS)

1 FTS/USD reaalajas hind:

$0.00208659
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fortress Loans (FTS) reaalajas hinnagraafik
Fortress Loans (FTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 14.12
$ 0.00165818
--

--

+2.89%

+2.89%

Fortress Loans (FTS) reaalajas hind on $0.00208659. Viimase 24 tunni jooksul FTS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.12 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00165818.

Lüliajalise tootluse osas on FTS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fortress Loans (FTS) – turuteave

$ 19.69K
$ 19.69K$ 19.69K

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

Fortress Loans praegune turukapitalisatsioon on $ 19.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FTS ringlev varu on 9.44M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.87K.

Fortress Loans (FTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fortress Loans ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fortress Loans ja USD hinnamuutus $ +0.0002021225.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fortress Loans ja USD hinnamuutus $ +0.0003064374.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fortress Loans ja USD hinnamuutus $ +0.0002362097803737273.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002021225+9.69%
60 päeva$ +0.0003064374+14.69%
90 päeva$ +0.0002362097803737273+12.77%

Mis on Fortress Loans (FTS)

Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fortress Loans (FTS) allikas

Ametlik veebisait

Fortress Loans hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fortress Loans (FTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fortress Loans (FTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fortress Loans nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fortress Loans hinna ennustust kohe!

FTS kohalike valuutade suhtes

Fortress Loans (FTS) tokenoomika

Fortress Loans (FTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fortress Loans (FTS) kohta

Kui palju on Fortress Loans (FTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTS hind USD on 0.00208659 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTS/USD hind?
Praegune hind FTS/USD on $ 0.00208659. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fortress Loans turukapitalisatsioon?
FTS turukapitalisatsioon on $ 19.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTS ringlev varu?
FTS ringlev varu on 9.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTS (ATH) hind?
FTS saavutab ATH hinna summas 14.12 USD.
Mis oli kõigi aegade FTS madalaim (ATL) hind?
FTS nägi ATL hinda summas 0.00165818 USD.
Milline on FTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTS kauplemismaht on -- USD.
Kas FTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:54:51 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.