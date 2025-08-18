Mis on Fortress Loans (FTS)

Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.

Üksuse Fortress Loans (FTS) allikas Ametlik veebisait

Fortress Loans hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fortress Loans (FTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fortress Loans (FTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

FTS kohalike valuutade suhtes

Fortress Loans (FTS) tokenoomika

Fortress Loans (FTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fortress Loans (FTS) kohta Kui palju on Fortress Loans (FTS) tänapäeval väärt? Reaalajas FTS hind USD on 0.00208659 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FTS/USD hind? $ 0.00208659 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fortress Loans turukapitalisatsioon? FTS turukapitalisatsioon on $ 19.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FTS ringlev varu? FTS ringlev varu on 9.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTS (ATH) hind? FTS saavutab ATH hinna summas 14.12 USD . Mis oli kõigi aegade FTS madalaim (ATL) hind? FTS nägi ATL hinda summas 0.00165818 USD . Milline on FTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FTS kauplemismaht on -- USD . Kas FTS sel aastal kõrgemale ka suundub? FTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTS hinna ennustust

