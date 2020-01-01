Forkast (CGX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Forkast (CGX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

Forkast (CGX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Forkast (CGX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 182.42K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 175.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03869795 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00104232

Forkast (CGX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Forkast (CGX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGX tokeni tokenoomikat, avastage CGX tokeni reaalajas hinda!

CGX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CGX võiks suunduda? Meie CGX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

