Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forkast (CGX) kohta Kui palju on Forkast (CGX) tänapäeval väärt? Reaalajas CGX hind USD on 0.001178 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGX/USD hind? $ 0.001178 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Forkast turukapitalisatsioon? CGX turukapitalisatsioon on $ 206.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGX ringlev varu? CGX ringlev varu on 175.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGX (ATH) hind? CGX saavutab ATH hinna summas 0.03869795 USD . Mis oli kõigi aegade CGX madalaim (ATL) hind? CGX nägi ATL hinda summas 0.00035621 USD . Milline on CGX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGX kauplemismaht on -- USD . Kas CGX sel aastal kõrgemale ka suundub? CGX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGX hinna ennustust

