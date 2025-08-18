Mis on Forj (BONDLY)

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network

Forj hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forj (BONDLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forj (BONDLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forj nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BONDLY kohalike valuutade suhtes

Forj (BONDLY) tokenoomika

Forj (BONDLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONDLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forj (BONDLY) kohta Kui palju on Forj (BONDLY) tänapäeval väärt? Reaalajas BONDLY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONDLY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BONDLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Forj turukapitalisatsioon? BONDLY turukapitalisatsioon on $ 869.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONDLY ringlev varu? BONDLY ringlev varu on 983.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONDLY (ATH) hind? BONDLY saavutab ATH hinna summas 0.875432 USD . Mis oli kõigi aegade BONDLY madalaim (ATL) hind? BONDLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BONDLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONDLY kauplemismaht on -- USD . Kas BONDLY sel aastal kõrgemale ka suundub? BONDLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONDLY hinna ennustust

