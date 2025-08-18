Mis on Forgotten Playland (FP)

Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Forgotten Playland (FP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Forgotten Playland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forgotten Playland (FP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forgotten Playland (FP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forgotten Playland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Forgotten Playland hinna ennustust kohe!

FP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Forgotten Playland (FP) tokenoomika

Forgotten Playland (FP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forgotten Playland (FP) kohta Kui palju on Forgotten Playland (FP) tänapäeval väärt? Reaalajas FP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Forgotten Playland turukapitalisatsioon? FP turukapitalisatsioon on $ 1.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FP ringlev varu? FP ringlev varu on 4.08B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FP (ATH) hind? FP saavutab ATH hinna summas 0.098671 USD . Mis oli kõigi aegade FP madalaim (ATL) hind? FP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FP kauplemismaht on -- USD . Kas FP sel aastal kõrgemale ka suundub? FP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FP hinna ennustust

Forgotten Playland (FP) Olulised valdkonna uudised