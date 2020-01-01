Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Forgive Me Father ($PURGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Forgive Me Father ($PURGE) teave Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Ametlik veebisait: https://www.absolveme.ai Ostke $PURGE kohe!

Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Forgive Me Father ($PURGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Koguvaru: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Ringlev varu: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Praegune hind: $ 0.0045871 $ 0.0045871 $ 0.0045871 Lisateave Forgive Me Father ($PURGE) hinna kohta

Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PURGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PURGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PURGE tokeni tokenoomikat, avastage $PURGE tokeni reaalajas hinda!

$PURGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PURGE võiks suunduda? Meie $PURGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PURGE tokeni hinna ennustust kohe!

