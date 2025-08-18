Forgive Me Father ($PURGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00495877 $ 0.00495877 $ 0.00495877 24 h madal $ 0.00545873 $ 0.00545873 $ 0.00545873 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00495877$ 0.00495877 $ 0.00495877 24 h kõrge $ 0.00545873$ 0.00545873 $ 0.00545873 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.088906$ 0.088906 $ 0.088906 Madalaim hind $ 0.00295298$ 0.00295298 $ 0.00295298 Hinnamuutus (1 h) +0.56% Hinnamuutus (1 p) -5.88% Hinnamuutus (7 p) -11.36% Hinnamuutus (7 p) -11.36%

Forgive Me Father ($PURGE) reaalajas hind on $0.00498989. Viimase 24 tunni jooksul $PURGE kaubeldud madalaim $ 0.00495877 ja kõrgeim $ 0.00545873 näitab aktiivset turu volatiivsust. $PURGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.088906 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00295298.

Lüliajalise tootluse osas on $PURGE muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -11.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Forgive Me Father ($PURGE) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Ringlev varu 799.99M 799.99M 799.99M Koguvaru 799,989,991.97736 799,989,991.97736 799,989,991.97736

Forgive Me Father praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $PURGE ringlev varu on 799.99M, mille koguvaru on 799989991.97736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.98M.