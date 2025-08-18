Rohkem infot $PURGE

Forgive Me Father logo

Forgive Me Father hind ($PURGE)

Loendis mitteolevad

1 $PURGE/USD reaalajas hind:

$0.00498989
$0.00498989$0.00498989
-5.80%1D
mexc
USD
Forgive Me Father ($PURGE) reaalajas hinnagraafik
Forgive Me Father ($PURGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00495877
$ 0.00495877$ 0.00495877
24 h madal
$ 0.00545873
$ 0.00545873$ 0.00545873
24 h kõrge

$ 0.00495877
$ 0.00495877$ 0.00495877

$ 0.00545873
$ 0.00545873$ 0.00545873

$ 0.088906
$ 0.088906$ 0.088906

$ 0.00295298
$ 0.00295298$ 0.00295298

+0.56%

-5.88%

-11.36%

-11.36%

Forgive Me Father ($PURGE) reaalajas hind on $0.00498989. Viimase 24 tunni jooksul $PURGE kaubeldud madalaim $ 0.00495877 ja kõrgeim $ 0.00545873 näitab aktiivset turu volatiivsust. $PURGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.088906 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00295298.

Lüliajalise tootluse osas on $PURGE muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -11.36% viimase 7 päeva jooksul.

Forgive Me Father ($PURGE) – turuteave

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

799.99M
799.99M 799.99M

799,989,991.97736
799,989,991.97736 799,989,991.97736

Forgive Me Father praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $PURGE ringlev varu on 799.99M, mille koguvaru on 799989991.97736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.98M.

Forgive Me Father ($PURGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Forgive Me Father ja USD hinnamuutus $ -0.000311854766139461.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Forgive Me Father ja USD hinnamuutus $ -0.0011705743.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Forgive Me Father ja USD hinnamuutus $ -0.0004976841.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Forgive Me Father ja USD hinnamuutus $ -0.005807864034981918.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000311854766139461-5.88%
30 päeva$ -0.0011705743-23.45%
60 päeva$ -0.0004976841-9.97%
90 päeva$ -0.005807864034981918-53.78%

Mis on Forgive Me Father ($PURGE)

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

Üksuse Forgive Me Father ($PURGE) allikas

Ametlik veebisait

Forgive Me Father hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forgive Me Father ($PURGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forgive Me Father ($PURGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forgive Me Father nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Forgive Me Father hinna ennustust kohe!

$PURGE kohalike valuutade suhtes

Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika

Forgive Me Father ($PURGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PURGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forgive Me Father ($PURGE) kohta

Kui palju on Forgive Me Father ($PURGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $PURGE hind USD on 0.00498989 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $PURGE/USD hind?
Praegune hind $PURGE/USD on $ 0.00498989. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Forgive Me Father turukapitalisatsioon?
$PURGE turukapitalisatsioon on $ 3.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $PURGE ringlev varu?
$PURGE ringlev varu on 799.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PURGE (ATH) hind?
$PURGE saavutab ATH hinna summas 0.088906 USD.
Mis oli kõigi aegade $PURGE madalaim (ATL) hind?
$PURGE nägi ATL hinda summas 0.00295298 USD.
Milline on $PURGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $PURGE kauplemismaht on -- USD.
Kas $PURGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$PURGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PURGE hinna ennustust.
