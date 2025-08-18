Rohkem infot FOREXLENS

Forex Lens logo

Forex Lens hind (FOREXLENS)

Loendis mitteolevad

1 FOREXLENS/USD reaalajas hind:

--
----
-8.80%1D
mexc
USD
Forex Lens (FOREXLENS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:37:51 (UTC+8)

Forex Lens (FOREXLENS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-8.83%

-25.35%

-25.35%

Forex Lens (FOREXLENS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FOREXLENS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOREXLENSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FOREXLENS muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -8.83% 24 tunni vältel -25.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Forex Lens (FOREXLENS) – turuteave

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

--
----

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

999.47M
999.47M 999.47M

999,473,941.358068
999,473,941.358068 999,473,941.358068

Forex Lens praegune turukapitalisatsioon on $ 28.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOREXLENS ringlev varu on 999.47M, mille koguvaru on 999473941.358068. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.70K.

Forex Lens (FOREXLENS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Forex Lens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Forex Lens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Forex Lens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Forex Lens ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.83%
30 päeva$ 0-36.82%
60 päeva$ 0-11.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Forex Lens (FOREXLENS)

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

Üksuse Forex Lens (FOREXLENS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Forex Lens hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forex Lens (FOREXLENS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forex Lens (FOREXLENS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forex Lens nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Forex Lens hinna ennustust kohe!

FOREXLENS kohalike valuutade suhtes

Forex Lens (FOREXLENS) tokenoomika

Forex Lens (FOREXLENS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOREXLENS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forex Lens (FOREXLENS) kohta

Kui palju on Forex Lens (FOREXLENS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOREXLENS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOREXLENS/USD hind?
Praegune hind FOREXLENS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Forex Lens turukapitalisatsioon?
FOREXLENS turukapitalisatsioon on $ 28.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOREXLENS ringlev varu?
FOREXLENS ringlev varu on 999.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOREXLENS (ATH) hind?
FOREXLENS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FOREXLENS madalaim (ATL) hind?
FOREXLENS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FOREXLENS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOREXLENS kauplemismaht on -- USD.
Kas FOREXLENS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOREXLENS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOREXLENS hinna ennustust.
