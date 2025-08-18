Mis on Forever Alone (ALONE)

Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Forever Alone (ALONE) allikas Ametlik veebisait

Forever Alone hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forever Alone (ALONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forever Alone (ALONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forever Alone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Forever Alone hinna ennustust kohe!

ALONE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Forever Alone (ALONE) tokenoomika

Forever Alone (ALONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forever Alone (ALONE) kohta Kui palju on Forever Alone (ALONE) tänapäeval väärt? Reaalajas ALONE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALONE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALONE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Forever Alone turukapitalisatsioon? ALONE turukapitalisatsioon on $ 23.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALONE ringlev varu? ALONE ringlev varu on 999.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALONE (ATH) hind? ALONE saavutab ATH hinna summas 0.00207579 USD . Mis oli kõigi aegade ALONE madalaim (ATL) hind? ALONE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ALONE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALONE kauplemismaht on -- USD . Kas ALONE sel aastal kõrgemale ka suundub? ALONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALONE hinna ennustust

Forever Alone (ALONE) Olulised valdkonna uudised