FORE Protocol hind (FORE)
--
--
0.00%
0.00%
FORE Protocol (FORE) reaalajas hind on $0.00049773. Viimase 24 tunni jooksul FORE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.220816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00049595.
Lüliajalise tootluse osas on FORE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FORE Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 63.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FORE ringlev varu on 127.97M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 497.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse FORE Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FORE Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000251081.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FORE Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000216765.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FORE Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0000251081
|-5.04%
|60 päeva
|$ -0.0000216765
|-4.35%
|90 päeva
|$ 0
|--
1. FORE Protocol is the first decentralized peer-to-peer predictions ecosystem powered by people. Create, participate in, and validate any prediction market on any event - and be rewarded through the redistribution of platform fees. Whether popular events in sports, esports, current affairs, or crypto, to incredibly niche events, you can find (or create) any market on FORE. 2. Players participate in markets against each other, with incredibly low fees, better odds, and trustless payouts. Meanwhile, 50% of platform fees are redistributed back to users for all productive activity: Prediction market creators earn 0.5% of the market. Analysts validate market outcomes to earn 2% market share. This creates a truly decentralized and democratic predictions ecosystem where the house doesn’t win - the users do. FORE Protocol is a set of smart contracts to help users create, participate, and validate prediction markets. 3. FORE initially set out to offer preferable odds to users by using machine learning and AI to come up with better pricing. But what the team quickly realized that centralization was the core problem, not just pricing. So, FORE pivoted to create a truly decentralized peer-to-peer predictions ecosystem - one that would improve arbitrage opportunities and distribute rewards to users instead of centralized entities. 4. FORE Token will be live June 30th 13:00 UTC. Shortly after, FORE Predict, a decentralized peer-to-peer predictions protocol, will launch on Arbitrum (MATIC, FTM & more to follow). After TGE and protocol launch, we have a number of key milestones to follow in 2023: FIAT on ramp, gamification of the protocol, real-world partners & sponsors, further chain integrations, new market structures, etc. FORE Predict will debut its mobile app in 2024, followed by FORE's development and more! 5.FORE's deflationary utility token rewards activity. FORE will have utility from day one: used to create, participate in & validate markets, mint NFTs, governance..
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on FORE Protocol (FORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FORE Protocol (FORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FORE Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake FORE Protocol hinna ennustust kohe!
FORE Protocol (FORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.