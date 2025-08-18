Rohkem infot FTPXBT

FOR THE PEOPLE XBT logo

FOR THE PEOPLE XBT hind (FTPXBT)

Loendis mitteolevad

1 FTPXBT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:30:53 (UTC+8)

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FTPXBT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTPXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FTPXBT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) – turuteave

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

--
----

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FOR THE PEOPLE XBT praegune turukapitalisatsioon on $ 7.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FTPXBT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.38K.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FOR THE PEOPLE XBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FOR THE PEOPLE XBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FOR THE PEOPLE XBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FOR THE PEOPLE XBT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.61%
60 päeva$ 0+7.97%
90 päeva$ 0--

Mis on FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

Üksuse FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FOR THE PEOPLE XBT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FOR THE PEOPLE XBT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FOR THE PEOPLE XBT hinna ennustust kohe!

FTPXBT kohalike valuutade suhtes

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenoomika

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTPXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) kohta

Kui palju on FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTPXBT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTPXBT/USD hind?
Praegune hind FTPXBT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FOR THE PEOPLE XBT turukapitalisatsioon?
FTPXBT turukapitalisatsioon on $ 7.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTPXBT ringlev varu?
FTPXBT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTPXBT (ATH) hind?
FTPXBT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FTPXBT madalaim (ATL) hind?
FTPXBT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FTPXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTPXBT kauplemismaht on -- USD.
Kas FTPXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTPXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTPXBT hinna ennustust.
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.