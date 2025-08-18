Rohkem infot SN47

For Sale hind (SN47)

Loendis mitteolevad

1 SN47/USD reaalajas hind:

$0.648414
$0.648414
+3.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
For Sale (SN47) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:32:43 (UTC+8)

For Sale (SN47) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.622547
$ 0.622547
24 h madal
$ 0.67354
$ 0.67354
24 h kõrge

$ 0.622547
$ 0.622547

$ 0.67354
$ 0.67354

$ 1.6
$ 1.6

$ 0.537314
$ 0.537314

0.00%

+3.66%

-7.18%

-7.18%

For Sale (SN47) reaalajas hind on $0.648414. Viimase 24 tunni jooksul SN47 kaubeldud madalaim $ 0.622547 ja kõrgeim $ 0.67354 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN47kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.537314.

Lüliajalise tootluse osas on SN47 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +3.66% 24 tunni vältel -7.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

For Sale (SN47) – turuteave

$ 1.27M
$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M

1.96M
1.96M

1,964,639.823638938
1,964,639.823638938

For Sale praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN47 ringlev varu on 1.96M, mille koguvaru on 1964639.823638938. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.27M.

For Sale (SN47) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse For Sale ja USD hinnamuutus $ +0.02287223.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse For Sale ja USD hinnamuutus $ -0.2362015934.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse For Sale ja USD hinnamuutus $ -0.3130811235.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse For Sale ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.02287223+3.66%
30 päeva$ -0.2362015934-36.42%
60 päeva$ -0.3130811235-48.28%
90 päeva$ 0--

Mis on For Sale (SN47)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse For Sale (SN47) allikas

Ametlik veebisait

For Sale hinna ennustus (USD)

Kui palju on For Sale (SN47) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie For Sale (SN47) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida For Sale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake For Sale hinna ennustust kohe!

SN47 kohalike valuutade suhtes

For Sale (SN47) tokenoomika

For Sale (SN47) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN47 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse For Sale (SN47) kohta

Kui palju on For Sale (SN47) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN47 hind USD on 0.648414 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN47/USD hind?
Praegune hind SN47/USD on $ 0.648414. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on For Sale turukapitalisatsioon?
SN47 turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN47 ringlev varu?
SN47 ringlev varu on 1.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN47 (ATH) hind?
SN47 saavutab ATH hinna summas 1.6 USD.
Mis oli kõigi aegade SN47 madalaim (ATL) hind?
SN47 nägi ATL hinda summas 0.537314 USD.
Milline on SN47 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN47 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN47 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN47 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN47 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:32:43 (UTC+8)

For Sale (SN47) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.