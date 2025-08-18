Mis on Foom (FOOM)

What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.

Üksuse Foom (FOOM) allikas Ametlik veebisait

Foom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Foom (FOOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Foom (FOOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

FOOM kohalike valuutade suhtes

Foom (FOOM) tokenoomika

Foom (FOOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Foom (FOOM) kohta Kui palju on Foom (FOOM) tänapäeval väärt? Reaalajas FOOM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FOOM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FOOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Foom turukapitalisatsioon? FOOM turukapitalisatsioon on $ 26.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FOOM ringlev varu? FOOM ringlev varu on 175.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOOM (ATH) hind? FOOM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FOOM madalaim (ATL) hind? FOOM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FOOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FOOM kauplemismaht on -- USD . Kas FOOM sel aastal kõrgemale ka suundub? FOOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOOM hinna ennustust

