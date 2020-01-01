Fold (FLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fold (FLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fold (FLD) teave $FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks. Ametlik veebisait: https://www.ninety1.io/ Valge raamat: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf Ostke FLD kohe!

Fold (FLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fold (FLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Koguvaru: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Ringlev varu: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00856556 $ 0.00856556 $ 0.00856556 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00184342 $ 0.00184342 $ 0.00184342 Lisateave Fold (FLD) hinna kohta

Fold (FLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fold (FLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLD tokeni tokenoomikat, avastage FLD tokeni reaalajas hinda!

FLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLD võiks suunduda? Meie FLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLD tokeni hinna ennustust kohe!

