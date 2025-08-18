Mis on Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fold (FLD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fold (FLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fold (FLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fold hinna ennustust kohe!

FLD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fold (FLD) tokenoomika

Fold (FLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fold (FLD) kohta Kui palju on Fold (FLD) tänapäeval väärt? Reaalajas FLD hind USD on 0.00202185 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLD/USD hind? $ 0.00202185 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fold turukapitalisatsioon? FLD turukapitalisatsioon on $ 2.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLD ringlev varu? FLD ringlev varu on 1.24B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLD (ATH) hind? FLD saavutab ATH hinna summas 0.00856556 USD . Mis oli kõigi aegade FLD madalaim (ATL) hind? FLD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLD kauplemismaht on -- USD . Kas FLD sel aastal kõrgemale ka suundub? FLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLD hinna ennustust

Fold (FLD) Olulised valdkonna uudised