Fodl Finance (FODL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fodl Finance (FODL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Fodl Finance (FODL) teave Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Ametlik veebisait: https://fodl.finance/

Fodl Finance (FODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fodl Finance (FODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 181.27K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 378.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 478.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00047407

Fodl Finance (FODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fodl Finance (FODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FODL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FODL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FODL tokeni tokenoomikat, avastage FODL tokeni reaalajas hinda!

FODL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FODL võiks suunduda? Meie FODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FODL tokeni hinna ennustust kohe!

