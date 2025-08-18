Rohkem infot FODL

Fodl Finance logo

Fodl Finance hind (FODL)

Loendis mitteolevad

1 FODL/USD reaalajas hind:

$0.0004813
$0.0004813$0.0004813
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fodl Finance (FODL) reaalajas hinnagraafik
Fodl Finance (FODL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-4.31%

-2.09%

-2.09%

Fodl Finance (FODL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FODL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FODLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FODL muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -4.31% 24 tunni vältel -2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fodl Finance (FODL) – turuteave

$ 182.24K
$ 182.24K$ 182.24K

--
----

$ 481.30K
$ 481.30K$ 481.30K

378.65M
378.65M 378.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fodl Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 182.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FODL ringlev varu on 378.65M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 481.30K.

Fodl Finance (FODL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fodl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fodl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fodl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fodl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.31%
30 päeva$ 0+6.76%
60 päeva$ 0+27.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Fodl Finance (FODL)

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

Üksuse Fodl Finance (FODL) allikas

Ametlik veebisait

Fodl Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fodl Finance (FODL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fodl Finance (FODL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fodl Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fodl Finance hinna ennustust kohe!

FODL kohalike valuutade suhtes

Fodl Finance (FODL) tokenoomika

Fodl Finance (FODL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FODL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fodl Finance (FODL) kohta

Kui palju on Fodl Finance (FODL) tänapäeval väärt?
Reaalajas FODL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FODL/USD hind?
Praegune hind FODL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fodl Finance turukapitalisatsioon?
FODL turukapitalisatsioon on $ 182.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FODL ringlev varu?
FODL ringlev varu on 378.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FODL (ATH) hind?
FODL saavutab ATH hinna summas 1.11 USD.
Mis oli kõigi aegade FODL madalaim (ATL) hind?
FODL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FODL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FODL kauplemismaht on -- USD.
Kas FODL sel aastal kõrgemale ka suundub?
FODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FODL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.