Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Flux Terminal (FLUXT) reaalajas hinnagraafik
Flux Terminal (FLUXT) hinna teave (USD)

Flux Terminal (FLUXT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLUXT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLUXT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flux Terminal (FLUXT) – turuteave

Flux Terminal praegune turukapitalisatsioon on $ 16.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLUXT ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999992021.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.04K.

Flux Terminal (FLUXT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flux Terminal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flux Terminal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flux Terminal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flux Terminal ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.40%
60 päeva$ 0+10.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Flux Terminal (FLUXT)

Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Flux Terminal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flux Terminal (FLUXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flux Terminal (FLUXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flux Terminal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flux Terminal hinna ennustust kohe!

Flux Terminal (FLUXT) tokenoomika

Flux Terminal (FLUXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flux Terminal (FLUXT) kohta

Kui palju on Flux Terminal (FLUXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLUXT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLUXT/USD hind?
Praegune hind FLUXT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flux Terminal turukapitalisatsioon?
FLUXT turukapitalisatsioon on $ 16.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLUXT ringlev varu?
FLUXT ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLUXT (ATH) hind?
FLUXT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FLUXT madalaim (ATL) hind?
FLUXT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLUXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLUXT kauplemismaht on -- USD.
Kas FLUXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLUXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLUXT hinna ennustust.
Flux Terminal (FLUXT) Olulised valdkonna uudised

08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.