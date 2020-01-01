Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flurry Finance (FLURRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. Ametlik veebisait: https://www.flurry.finance/

Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flurry Finance (FLURRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 260.68K $ 260.68K $ 260.68K Koguvaru: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Ringlev varu: $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00031609 $ 0.00031609 $ 0.00031609 Lisateave Flurry Finance (FLURRY) hinna kohta

Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLURRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLURRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLURRY tokeni tokenoomikat, avastage FLURRY tokeni reaalajas hinda!

FLURRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLURRY võiks suunduda? Meie FLURRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

