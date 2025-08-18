Rohkem infot FLURRY

Flurry Finance hind (FLURRY)

1 FLURRY/USD reaalajas hind:

$0.00029937
$0.00029937$0.00029937
+2.30%1D
Flurry Finance (FLURRY) reaalajas hinnagraafik
Flurry Finance (FLURRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00028447
24 h madal
$ 0.00030262
24 h kõrge

$ 0.00028447
$ 0.00030262
$ 0.01429149
$ 0.00001387
-0.02%

+2.36%

+39.51%

+39.51%

Flurry Finance (FLURRY) reaalajas hind on $0.00029937. Viimase 24 tunni jooksul FLURRY kaubeldud madalaim $ 0.00028447 ja kõrgeim $ 0.00030262 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLURRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01429149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001387.

Lüliajalise tootluse osas on FLURRY muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +2.36% 24 tunni vältel +39.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flurry Finance (FLURRY) – turuteave

$ 246.89K
--
$ 1.33M
824.70M
4,433,262,887.0
Flurry Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 246.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLURRY ringlev varu on 824.70M, mille koguvaru on 4433262887.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.33M.

Flurry Finance (FLURRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flurry Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flurry Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0004594781.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flurry Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0005400386.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flurry Finance ja USD hinnamuutus $ +0.00019978417416273136.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.36%
30 päeva$ +0.0004594781+153.48%
60 päeva$ +0.0005400386+180.39%
90 päeva$ +0.00019978417416273136+200.62%

Mis on Flurry Finance (FLURRY)

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Flurry Finance (FLURRY) allikas

Flurry Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flurry Finance (FLURRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flurry Finance (FLURRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flurry Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika

Flurry Finance (FLURRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLURRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flurry Finance (FLURRY) kohta

Kui palju on Flurry Finance (FLURRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLURRY hind USD on 0.00029937 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLURRY/USD hind?
Praegune hind FLURRY/USD on $ 0.00029937. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flurry Finance turukapitalisatsioon?
FLURRY turukapitalisatsioon on $ 246.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLURRY ringlev varu?
FLURRY ringlev varu on 824.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLURRY (ATH) hind?
FLURRY saavutab ATH hinna summas 0.01429149 USD.
Mis oli kõigi aegade FLURRY madalaim (ATL) hind?
FLURRY nägi ATL hinda summas 0.00001387 USD.
Milline on FLURRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLURRY kauplemismaht on -- USD.
Kas FLURRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLURRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLURRY hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.