Mis on Fluminense FC Fan Token (FLU)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Üksuse Fluminense FC Fan Token (FLU) allikas Ametlik veebisait

Fluminense FC Fan Token (FLU) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fluminense FC Fan Token (FLU) kohta Kui palju on Fluminense FC Fan Token (FLU) tänapäeval väärt? Reaalajas FLU hind USD on 0.155373 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLU/USD hind? $ 0.155373 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fluminense FC Fan Token turukapitalisatsioon? FLU turukapitalisatsioon on $ 253.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLU ringlev varu? FLU ringlev varu on 1.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLU (ATH) hind? FLU saavutab ATH hinna summas 306.22 USD . Mis oli kõigi aegade FLU madalaim (ATL) hind? FLU nägi ATL hinda summas 0.154829 USD . Milline on FLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLU kauplemismaht on -- USD . Kas FLU sel aastal kõrgemale ka suundub? FLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLU hinna ennustust

