Florence Finance Medici (FFM) teave Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Ametlik veebisait: https://florence.finance/ Ostke FFM kohe!

Florence Finance Medici (FFM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Florence Finance Medici (FFM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 187.67K $ 187.67K $ 187.67K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 206.78M $ 206.78M $ 206.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 907.61K $ 907.61K $ 907.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.130709 $ 0.130709 $ 0.130709 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00116051 $ 0.00116051 $ 0.00116051 Lisateave Florence Finance Medici (FFM) hinna kohta

Florence Finance Medici (FFM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Florence Finance Medici (FFM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FFM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FFM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FFM tokeni tokenoomikat, avastage FFM tokeni reaalajas hinda!

FFM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FFM võiks suunduda? Meie FFM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FFM tokeni hinna ennustust kohe!

