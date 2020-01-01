Floos (FLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Floos (FLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Floos (FLS) teave FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Ametlik veebisait: https://floos.xyz/

Floos (FLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Floos (FLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 145.04K $ 145.04K $ 145.04K Koguvaru: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Ringlev varu: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 145.04K $ 145.04K $ 145.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00012647 $ 0.00012647 $ 0.00012647 Praegune hind: $ 0.00015619 $ 0.00015619 $ 0.00015619 Lisateave Floos (FLS) hinna kohta

Floos (FLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Floos (FLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLS tokeni tokenoomikat, avastage FLS tokeni reaalajas hinda!

FLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLS võiks suunduda? Meie FLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLS tokeni hinna ennustust kohe!

