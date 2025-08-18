Rohkem infot FLS

Floos logo

Floos hind (FLS)

Loendis mitteolevad

1 FLS/USD reaalajas hind:

$0.00015497
$0.00015497$0.00015497
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Floos (FLS) reaalajas hinnagraafik
Floos (FLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01001577
$ 0.01001577$ 0.01001577

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.99%

-4.38%

-4.38%

Floos (FLS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01001577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLS muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.99% 24 tunni vältel -4.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Floos (FLS) – turuteave

$ 143.21K
$ 143.21K$ 143.21K

--
----

$ 143.21K
$ 143.21K$ 143.21K

924.10M
924.10M 924.10M

924,103,680.85
924,103,680.85 924,103,680.85

Floos praegune turukapitalisatsioon on $ 143.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLS ringlev varu on 924.10M, mille koguvaru on 924103680.85. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.21K.

Floos (FLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Floos ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Floos ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Floos ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Floos ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.99%
30 päeva$ 0-0.03%
60 päeva$ 0+3.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Floos (FLS)

FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Floos (FLS) allikas

Ametlik veebisait

Floos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Floos (FLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Floos (FLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Floos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Floos hinna ennustust kohe!

FLS kohalike valuutade suhtes

Floos (FLS) tokenoomika

Floos (FLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Floos (FLS) kohta

Kui palju on Floos (FLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLS/USD hind?
Praegune hind FLS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Floos turukapitalisatsioon?
FLS turukapitalisatsioon on $ 143.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLS ringlev varu?
FLS ringlev varu on 924.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLS (ATH) hind?
FLS saavutab ATH hinna summas 0.01001577 USD.
Mis oli kõigi aegade FLS madalaim (ATL) hind?
FLS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLS kauplemismaht on -- USD.
Kas FLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.