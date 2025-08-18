Mis on Floor Protocol (FLC)

The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.

Üksuse Floor Protocol (FLC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Floor Protocol (FLC) kohta Kui palju on Floor Protocol (FLC) tänapäeval väärt? Reaalajas FLC hind USD on 0.00009004 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLC/USD hind? $ 0.00009004 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Floor Protocol turukapitalisatsioon? FLC turukapitalisatsioon on $ 190.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLC ringlev varu? FLC ringlev varu on 2.11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLC (ATH) hind? FLC saavutab ATH hinna summas 0.03572394 USD . Mis oli kõigi aegade FLC madalaim (ATL) hind? FLC nägi ATL hinda summas 0.00002999 USD . Milline on FLC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLC kauplemismaht on -- USD . Kas FLC sel aastal kõrgemale ka suundub? FLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLC hinna ennustust

