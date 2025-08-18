Floor Protocol hind (FLC)
Floor Protocol (FLC) reaalajas hind on $0.00009004. Viimase 24 tunni jooksul FLC kaubeldud madalaim $ 0.00009002 ja kõrgeim $ 0.00009005 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03572394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002999.
Lüliajalise tootluse osas on FLC muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Floor Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 190.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLC ringlev varu on 2.11B, mille koguvaru on 25000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.25M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Floor Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Floor Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000000309.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Floor Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0000257514.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Floor Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00001997748168718757.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.01%
|30 päeva
|$ -0.0000000309
|-0.03%
|60 päeva
|$ +0.0000257514
|+28.60%
|90 päeva
|$ -0.00001997748168718757
|-18.15%
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
Floor Protocol (FLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
