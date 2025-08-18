Mis on Floofnoodles (FLOOF)

Üksuse Floofnoodles (FLOOF) allikas Ametlik veebisait

Floofnoodles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Floofnoodles (FLOOF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Floofnoodles (FLOOF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Floofnoodles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FLOOF kohalike valuutade suhtes

Floofnoodles (FLOOF) tokenoomika

Floofnoodles (FLOOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Floofnoodles (FLOOF) kohta Kui palju on Floofnoodles (FLOOF) tänapäeval väärt? Reaalajas FLOOF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLOOF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLOOF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Floofnoodles turukapitalisatsioon? FLOOF turukapitalisatsioon on $ 18.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLOOF ringlev varu? FLOOF ringlev varu on 999.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOOF (ATH) hind? FLOOF saavutab ATH hinna summas 0.00610279 USD . Mis oli kõigi aegade FLOOF madalaim (ATL) hind? FLOOF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FLOOF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLOOF kauplemismaht on -- USD . Kas FLOOF sel aastal kõrgemale ka suundub? FLOOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOOF hinna ennustust

