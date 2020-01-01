FLOOF (FLOOF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FLOOF (FLOOF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FLOOF (FLOOF) teave FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn. Ametlik veebisait: https://www.floofsolana.com Ostke FLOOF kohe!

FLOOF (FLOOF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FLOOF (FLOOF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.71K $ 1.71K $ 1.71K Koguvaru: $ 88.20B $ 88.20B $ 88.20B Ringlev varu: $ 19.10B $ 19.10B $ 19.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.91K $ 7.91K $ 7.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FLOOF (FLOOF) hinna kohta

FLOOF (FLOOF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FLOOF (FLOOF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLOOF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLOOF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLOOF tokeni tokenoomikat, avastage FLOOF tokeni reaalajas hinda!

