FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on FLOOF (FLOOF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOOF (FLOOF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

FLOOF (FLOOF) tokenoomika

FLOOF (FLOOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLOOF (FLOOF) kohta Kui palju on FLOOF (FLOOF) tänapäeval väärt? Reaalajas FLOOF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLOOF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLOOF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FLOOF turukapitalisatsioon? FLOOF turukapitalisatsioon on $ 1.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLOOF ringlev varu? FLOOF ringlev varu on 19.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOOF (ATH) hind? FLOOF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FLOOF madalaim (ATL) hind? FLOOF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FLOOF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLOOF kauplemismaht on -- USD . Kas FLOOF sel aastal kõrgemale ka suundub? FLOOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOOF hinna ennustust

